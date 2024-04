Viterbo, master honoris causa al generale Andrea Rispoli

La cerimonia di conferimento del Master Honoris Causa in "Governance delle zone montane italiane" al Generale Andrea Rispoli, Comandante del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri, si è tenuta questa mattina alle 10 nel rettorato dell'Università, di via Santa Maria in Gradi, a Viterbo." "Il generale Rispoli - ha sottolineato il Magnifico Rettore Stefano Ubertini - ha comandato diverse legioni di carabinieri in tante regioni, e sempre ha dato prova del suo contributo alla conservazione e alla tutela dell'ambiente. Si deve a lui se abbiamo avuto diversi successi nella lotta alla deforestazione, al bracconaggio e a tutti i reati contro l'ambiente. Con questo master - ha concluso - siamo onorati di dare un riconoscimento anche a tutto il corpo dei carabinieri forestali".



