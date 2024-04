Turista per Sempre da 2 milioni venduto in bar su Casilina

"Tutti eravamo convinti che fosse stato venduto sull'Area di Servizio Casilina, in Autostrada. In genere la fortuna si ferma sempre lì perchè smerciano migliaia di biglietti ogni giorno. Quando questa mattina ci è stato consegnato il messaggio dei Monopoli abbiamo pensato ad uno scherzo ed abbiamo telefonato per essere sicuri che fosse tutto vero": è incredulo Fabio Terenzio, il titolare del Lyon Bar di via Casilina a Castrocielo. È lì che è stato venduto il biglietto della serie Turista per Sempre che ha vinto due milioni di euro. Il fortunato vincitore riceverà 300mila euro subito ed un vitalizio da 6mila euro al mese per i prossimi vent'anni, più centomila euro finali.

Il biglietto è stato venduto il 17 aprile. Qualche indizio sul neo milionario? "Questo locale è affollato, la Casilina è una strada di passaggio ma a frequentarlo è gente della zona.

Non ricordo persone venute da fuori quindi deve essere qualcuno del posto. Sospetti? Nessuno": Terenzio giura di non avere visto giocatori sbiancare dopo avere grattato, né aveve esultato o essere andati via in maniera repentina.

Anzi: quando era circolata la notizia della vincita sui media locali, anche lui era convinto che il biglietto non fosse stato venduto nel suo locale. "Fino ad oggi, nessuno si è fatto vivo per ringraziare: a noi non andrà nulla della vincita, pertanto se il neo milionario volesse offrirci una bottiglia di champagne saremmo felici di berla alla sua salute".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA