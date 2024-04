Lega Dilettanti e Roma Capitale insieme contro il bullismo

Il contrasto al bullismo e a tutte le condotte devianti della rete con iniziative concrete nell'ambito sportivo scolastico. È questo l'obiettivo del progetto sperimentale studiato dal tavolo tecnico che ha visto la collaborazione tra gli altri di Roma Capitale, Ministero dell'Istruzione e del Merito e Lega Nazionale Dilettanti per rispondere a un fenomeno in costante aumento che prende di mira giovani e giovani.

Si partirà a settembre con quindici scuole primarie (o dell'infanzia) e secondarie di I grado e altrettante associazioni sportive dilettantistiche. Saranno messi a disposizione degli insegnanti di ruolo e dei tecnici qualificati di Federcalcio un manuale e diversi moduli e-learning. Da ottobre i docenti inizieranno la sperimentazione attiva nelle classi seguendo le tecniche apprese. Il protocollo servirà, dunque, sia al docente, per comprendere meglio la vita emotiva dei propri studenti, che a questi ultimi, per condividere al gruppo classe tante cose della propria vita che sarebbero altrimenti messe da parte.

"Raggiunta una importante intesa. L'obiettivo del manuale psicopedagogico è quello di migliorare le competenze emotive e sociali degli studenti, potenziandone le capacità di mentalizzazione e di empatia", ha detto il prof.Aldo Grauso, coordinatore del tavolo tecnico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA