Dal 13 giugno a Capannelle torna Rock in Roma

Saranno i CCCP - Fedeli alla linea ad inaugurare il 13 giugno la 14/a edizione di Rock in Roma, che anche quest'anno animerà fino a fine luglio l'Ippodromo delle Capannelle, sede storica della manifestazione. Ventotto concerti che spaziano dalla trap al pop, dall'elettronica al rock.

Protagonisti dell'estate romana saranno, oltre ai CCCP, Gemitaiz (14 giugno), Gabry Ponte (15 giugno), Tropico (17 giugno), La Sad (19 giugno), Salmo & Noyz (21 giugno), Teenage Dream (22 giugno), Babymetal (25 giugno), Geolier (28 giugno), Calcutta (30 giugno), Tommaso Paradiso (4 luglio), Bruce Dickinson (5 luglio), Kerry King (6 luglio), Placebo (8 luglio), Massimo Pericolo (11 luglio), 21 Savage (16 luglio), BNKR44 (18 luglio), Club Dogo (19 luglio), Deejay Time (20 luglio), Marlene Kuntz (24 luglio), Tedua (27 luglio). Il 15 giugno l'Ippodromo ospiterà anche Rock me Pride, festa di chiusura del Roma Pride con la partecipazione di Annalisa. Altri sei live sono organizzati con l'Auditorium Parco della Musica di Roma e si terranno alla Cavea: Fontaines D.C (25 giugno), Die Antwoord (3 luglio), Cat Power sings Dylan (7 luglio), Deep Purple (10 luglio), Cristiano De Andrè (20 luglio) e Loreena McKennit (22 luglio).

Nelle settimane scorse si era parlato di un possibile trasloco di Rock in Roma da Capannelle, anche per l'annnoso problema del deflusso dall'impianto stretto tra due arterie, non confermato dagli organizzatore del festival Sergio Giuliani e Maxmiliano Bucci. "Capannelle è la nostra sede naturale - confermano i due -. L'ippodromo non nasce per i concerti, ma la sfida è ricollocare spazi urbani esistenti e reinventare nuove soluzioni". L'obiettivo per il futuro è più che trovare una nuova location quella di pensare a nuovi luoghi in periferia come spin-off per moltiplicare i palchi. Da parte del Comune, intanto, arriva la richiesta al prossimo gestore dell'impianto (ieri è uscito il bando per la gestione dell'ippodromo dopo 20 anni) di un impegno per sviluppare e migliorare Capannalle, anche in vista di un utilizzo invernale.

L'anno scorso Rock in Roma ha staccato 283mila biglietti e per quest'anno l'obiettivo è superarli.



