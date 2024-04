Canottaggio: 'Erano ragazzi in barca' illumina il Tevere Remo

Sfilata di stelle del canottaggio e di olimpionici alla sede sportiva del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, in occasione della presentazione del film "Erano ragazzi in barca". La pellicola presentata dai campioni a cinque cerchi Giuseppe Abbagnale e Daniele Masala ha un regista d'eccezione, ovvero George Clooney, ed è tratta dal bestseller di Daniel James Brown che ricostruisce l'incredibile storia dell'equipaggio Usa, costituito da 8 ragazzi di Seattle con il timoniere, che vinse l'oro alle Olimpiadi di Berlino nel 1936, sulla distanza di 2.000 metri. La vittoria oltre che sulla Germania nazista di allora, fu importante anche per gli stessi americani della costa ovest più disagiati rispetto alla costa est. Ad assistere alla emozionante proiezione Angelica Merlini convocata nella Nazionale italiana tra i canottieri del Tevere Remo.

''La gara è dove si raccoglie la medaglia, per il percorso intrapreso" con queste parole Giuseppe Abbagnale ha introdotto il film. Oltre agli atleti e tanti Soci del Circolo erano presenti Daniela Sanna direttore tecnico del canottaggio, Andrea Granzotto Consigliere alle attività sportive, Claudio Bompard direttore sportivo al canottaggio



