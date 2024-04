Viterbo, Nas sequestrano 450 chili di alimenti in 3 ristoranti

Sequestrati oltre 450 chili di alimenti, per un valore di 11mila euro, ed elevate sanzioni amministrative per 3000 euro. Questo è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri del NAS di Viterbo, in tre ristoranti della Tuscia. In particolare, i militari durante l'ispezione di un ristorante di Vetralla hanno trovato muffa e scrostature nelle pareti e nei soffitti della cucina, le attrezzature utilizzate per le preparazioni alimentari sporche e non lavate da tempo, le celle frigo e i frigoriferi con guarnizioni non idonee, sporchi con ruggine diffusa su vari ripiani e la totale assenza di un sistema di rilevamento della temperatura. In più, il pavimento della cucina era insudiciato da vecchia sporcizia, non era presente uno spogliatoio e mancava il servizio igienico destinato al personale.

In questo caso, i NAS hanno sequestrato 105 kg di prodotti alimentari congelati, pesce e carne, tenuti in cattivo stato di conservazione. Dopo la segnalazione all'ASL, l'attività è stata immediatamente sospesa.

In due ristoranti di Civita Castellana e Faleria, i carabinieri hanno sequestrato complessivamente 320 kg di prodotti alimentari congelati, anche in questo caso pesce e carne, tenuti in cattivo stato di conservazione.

Anche in questi due casi i NAS hanno trovato scarse condizioni igieniche e strutturali delle cucine.

In particolare, in uno dei due locali sono stati trovati animali domestici che circolavano liberamente e la mancanza di acqua calda.

Anche stavolta, dopo la segnalazione alla ASL, i due ristoranti sono stati chiusi.



