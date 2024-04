International Jazz Day, a Roma festa al Parco della Musica

Grandi nomi come Stefano Bollani, Rita Marcotulli, Paolo Fresu, Gegè Telesforo e Danilo Rea e giovani talenti insieme a Roma per l' International Jazz Day. La Fondazione Musica per Roma e l'Associazione Nazionale IJVAS (Il Jazz va a Scuola), con la Direzione Artistica di GeGè Telesforo e Paolo Fresu, hanno organizzato il 30 aprile una lunga maratona all'Auditorium Parco della Musica in occasione della Giornata mondiale con la quale nel 2011 dall'Unesco ha riconosciuto la Musica Jazz patrimonio immateriale dell'Umanità per il suo ruolo diplomatico come Arte capace di unire le persone in ogni angolo del mondo.

L'inaugurazione alle 11.30 alla Casa del Jazz con un concerto a ingresso gratuito di Danilo Rea con la vocalist Oona Rea e alla voce recitante di Barbara Bovoli; nel pomeriggio all'Auditorium Parco della Musica maratona di otto ore con concerti, jam session e incontri per un saggio sulla vitalità della scena jazz romana, con la missione di coinvolgere in un cross over generazionale il mondo della scuola dall'infanzia fino al ciclo superiore e la cittadinanza.

"L'International Jazz Day è l'occasione per Musica per Roma per rinsaldare il proprio impegno costante - dice l'amministratore delegato Daniele Pitteri - sia nei confronti di una cultura musicale articolatissima e multiforme come il jazz, sia nei confronti dei valori educativi, formativi e civici che il jazz è in grado di veicolare e che l'associazione il Jazz va a Scuola contribuisce a diffondere e fortificare".

Tra i tanti ospiti che si alterneranno sul palco la Jazz Campus Orchestra diretta da Massimo Nunzi, Saint Louis Ensemble, Chiara Civello, Fabio Zeppetella, Santa Cecilia Guitars Combo, Tosca, Fabrizio Bosso, Franco Piana, Stefania Tallini, Gabriel Marciano Quartet, Sergio Cammariere, Rosario Giuliani & Saint Louis Saxophone Ensemble.



