E' in corso l'evacuazione di un hotel in via Rasella, al centro di Roma, per presunte esalazioni tossiche. Lo riferisce la polizia locale. Al momento risultano 4 persone intossicate, che sono ricorse alle cure mediche. Sul posto vigili del fuoco e polizia locale per la messa in sicurezza dell'area e la viabilità della zona. E' stato chiuso un tratto di via delle Quattro Fontane e via Rasella.



