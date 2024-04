La Lazio ha battuto 2-1 la Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia giocata all'Olimpico, ma grazie al 2-0 dell'andata in finale vanno i bianconeri. Protagonista della serata Castellanos, autore di una doppietta con una rete per tempo. La prestazione dell'argentino è stata però vanificata dalla rete di Milik a pochi minuti dalla fine. Niente supplementari e Juventus che festeggia per essere approdata all'ultimo atto della Coppa Italia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA