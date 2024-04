Aggredito a Milano il personal trainer Cristiano Iovino

Ha ancora contorni oscuri l'aggressione, da parte di alcuni sconosciuti giunti a bordo di un van, subita la notte tra domenica e lunedì scorsi a Milano dal personal trainer Cristiano Iovino, 37 anni, entrato nella vicenda della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, Iovino, che vive tra Roma e il capoluogo lombardo, ha rilasciato interviste su un presunto flirt con Ilary Blasi ed è citato come teste nella causa di separazione tra l'ex capitano della Roma e la showgirl.

Secondo quanto si è saputo, il personal trainer, alle 3 e 30, era in via Marco Ulpio Traiano, alla periferia di Milano, e stava rincasando quando è stato circondato da 5-6 uomini, scesi da un van, che hanno cominciato a picchiarlo.

L'uomo, che allo stato non avrebbe ancora sporto denuncia, è stato soccorso dal personale del 118 e medicato sul posto. Sono intervenuti anche i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA