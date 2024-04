Adr: parco Forti a Fiumicino si arricchisce di 100 alberi

È stato presentato oggi, a Fiumicino, il progetto di messa a dimora del Parco pubblico "Tommaso Forti" che, su iniziativa di Aeroporti di Roma e Lagardère Travel Retail Italia, con il supporto tecnico di Etifor e WOWnature, ha visto l'impianto di 100 nuove piante autoctone, di rapido accrescimento, tra cui tigli, aceri, bagolari, frassini, come prima attività di ammodernamento del giardino a beneficio della comunità locale. A breve Aeroporti di Roma consegnerà 10 set per pic-nic, che saranno successivamente installati dal Comune e che, insieme all'installazione dei nuovi alberi, permetteranno una migliore fruizione del parco da parte dei tanti cittadini e bambini che già lo frequentano ogni giorno.

All'inaugurazione sono intervenuti il Vice Sindaco Giovanna Onorati e l'Assessore all'Ambiente Stefano Costa per il Comune di Fiumicino, oltre a Marilena Blasi, Chief Commercial Officer di Aeroporti di Roma, Sergio Berlenghi, Head of Public Affairs & Stakeholder Engagement e Alberto Niero, Chief Executive Officer & Managing Director Lagardère Travel Retail Italia, che hanno illustrato come questa iniziativa rappresenti "una concreta dimostrazione dell'impegno delle due aziende, in sinergia con l'Amministrazione locale, sul fronte della sostenibilità ambientale e nei confronti del territorio e della sua cittadinanza", ha evidenziato Alberto Niero. Il progetto si inserisce all'interno di un percorso più ampio, avviato nel 2021 da Aeroporti di Roma e Lagardère Travel Retail che vede le due società impegnate da tempo "con numerose iniziative tra cui la progressiva sostituzione delle shopper di plastica, vendute all'interno di alcuni punti vendita gestiti da Lagardère Travel Retail Italia negli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino, con sacchetti di carta o riutilizzabili", ha sottolineato Marilena Blasi.

Partner tecnico del progetto è Etifor, B Corp e spin-off dell'Università di Padova, specializzata in valorizzazione del patrimonio naturale e in consulenza ambientale con un approccio scientifico che prende corpo, rispetto alle iniziative di riforestazione e protezione delle aree boschive, nel suo programma WOWnature.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA