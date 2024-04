Roma: a San Salvatore in Lauro le reliquie di Sant'Antonio

Il Santuario di San Salvatore in Lauro, a Roma, accoglie le reliquie di Sant'Antonio di Padova da oggi 22 aprile e fino al 28. Le autorità ecclesiali e civili si uniranno alla comunità dei fedeli per accogliere il busto e il reliquiario contenenti le reliquie del corpo del Santo estratte dalla tomba nella ricognizione del 1981. "Questi preziosi tesori della fede hanno viaggiato attraverso numerose parrocchie negli anni, portando con sé il messaggio di pace e conforto di Sant'Antonio a coloro che soffrono nel corpo e nello spirito", sottolineano i promotori dell'iniziativa.

La basilica di San Salvatore in Lauro, che quest'anno celebra il suo 200º anniversario dalla fondazione, promuove questo evento che ha suscitato l'adesione di numerosi fedeli. Il cardinale Angelo Comastri presiederà la celebrazione solenne di saluto alle reliquie nella serata di domenica 28 aprile, alle ore 18:00, concludendo così una settimana di devozione e preghiera presso il Santuario di San Salvatore in Lauro.



