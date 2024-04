Residenti, 'via del Corallo nel caos, chiusure e tavolini'

Una via del centro storico, a due passi da piazza Navona, chiusa al traffico senza apparentemente lavori in corso. Di giorno c'è il traffico che intasa le vie limitrofe; di notte (ma anche a pranzo) una distesa di tavolini all'aperto. Accade a via del Corallo da più di un mese, secondo quanto segnalano alcuni residenti. Che si sono rivolti alle amministrazioni capitoline ma finora senza apparenti soluzioni.

A metà della strada del Municipio I di Roma c'è una buca, coperta con asfalto, poi recintata e circondata da fioriere. Tra l'altro, spiegano i residenti, poiché piazza del Fico è non più percorribile dai veicoli proprio perché via del Corallo è chiusa, è diventata di fatto luogo di sosta e parcheggio di auto e la stessa via del Corallo, nel tratto iniziale, prosegue la segnalazione, è diventata luogo di sosta e parcheggio di auto e furgoni, perché nel frattempo non c'è più la recinzione posta all'inizio della strada. E anche per i pedoni passare agevolmente è diventato arduo.



