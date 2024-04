Nato a Ronciglione un pulcino di raro falco lanario

Un pulcino di falco lanarioo è nato nel Centro recupero animali selvatici Lago di Vico, a Ronciglione, in provincia di Viterbo. Il piccolo è figlio di Gea e Atlante, una coppia di falchi lanari inserita nel progetto di preservazione protezione di questa specie, Life lanner.

Si tratta di un progetto coordinato dall'Ente Monti Cimini Riserva naturale lago di Vico, patrocinato dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica e cofinanziato dalla Commissione europea tramite il programma Life natura. Partner dell'iniziativa: la regione Lazio, direzione regionale ambiente, provincia di Viterbo, Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, E-distribuzione, Associazione ornis Italica e l'Associazione birdlife Malta.

Il lanario, falco biarmicus feldeggii, è una specie rara e vulnerabile, per la quale il progetto ha messo in atto azioni straordinarie di tutela. Non più di 24 coppie nidificanti sono rimaste in natura in Italia, rendendo urgente la conservazione della specie anche a livello nazionale. Dopo pochi giorni dalla sua nascita, il pulcino è stato affidato a una seconda coppia di lanari, Tempesta e Uragano, che hanno cominciato subito a prendersene cura, mentre i genitori naturali hanno avviato una seconda deposizione di uova. "Questi sono straordinari risultati che contribuiscono in modo fondamentale alla salvaguardia di questa specie" ha commentato il commissario della riserva, Alessandro Pontuale.



