Guglielmo Marconi, al via la mostra alla Rai

Celebrare il genio innovativo che per la prima volta concepì la possibilità di comunicare senza fili e l'azienda depositaria del servizio pubblico nato da questa nuova modalità di trasmissione delle informazioni. A questo scopo nasce la mostra "Guglielmo Marconi. Prove di Trasmissione", al via mercoledì 24 aprile presso la sede di Radio Rai in Via Asiago 10. La mostra è inaugurata in una ricorrenza che - nel 2024 - si accompagna ai 70 anni dalla nascita della televisione e ai 100 anni della radio, con interventi di, tra gli altri, di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, del professor Dario Edoardo Viganò preside della Facoltà di Scienze della Comunicazione presso l'Università Telematica Internazionale UNinettuno e del vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze, Giampaolo Rossi - direttore generale Rai. Sede "naturale" dell'esposizione, che avrà come prima guida il Prof.

Umberto Broccoli, è il Palazzo della Radio di Via Asiago, che si avvicina anch'esso al proprio 100° anniversario e che non solo rappresenta il luogo dal quale in questo ultimo secolo sono partite le onde di trasmissione radio che hanno portato informazione e intrattenimento in tutto il Paese, ma conserva anche quella che fu la scrivania di Guglielmo Marconi, che per anni ne percorse i corridoi.



