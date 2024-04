Blitz interforze in centro, oltre 3000 articoli sequestrati

Oltre 3000 articoli sequestrati nel fine settimana. E' il bilancio di un'operazione interforze che ha coinvolto gli agenti della polizia locale del I Gruppo centro storico e la guardia di finanza. Durante l'attività di contrasto al fenomeno dell'abusivismo commerciale nel centro storico sono stati effettuati controlli e decine di interventi mirati nelle strade con la maggior presenza di turisti e venditori abusivi: dal Colosseo a via del Corso.

Nell'area del Tridente il maggior numero di sequestri, in totale 30 solo tra le vie intorno a Fontana di Trevi. Tra gli articoli posti sotto sequestro: occhiali, bastoni per selfie, foulard, accessori di elettronica, articoli di abbigliamento e, in alcuni casi, borse e articoli contraffatti di noti marchi della moda. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.



