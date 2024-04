A Roma la 5/a edizione del Green Film Festival, dedicato al food

Quinta edizione dell'Italia Green Film Festival. A Roma kermesse di un mese su nuove proposte in tema di food e sostenibilità ambientale come il ritorno alla cucina tradizionale o alla cucina ancestrale. Saranno proiettati oltre 600 film, ma ci saranno anche dibattiti e proposte di nuovi piatti, tra questi il 'cuore nel piatto' simbolo della cucina ancestrale dello Chef Gabriele Tani e il piatto 'Tradizione e innovazione' dello Chef stellato Giuseppe Di Iorio del Ristorante Aroma.

Il festival entra anche nelle scuole dove porterà oltre 60 film selezionati dalla giuria.

Nell'ambito della manifestazione è stata consegnata una Golden Leaf speciale al romanziere della natura con decine di best seller al suo attivo, Sergio Bambarén e premio Golden Leaf speciale anche al fotografo subacqueo Massimo Giorgetta. Omaggio poi a Ermanno Olmi a cui verrà consegnato il premio Golden Leaf speciale post mortem nella cerimonia finale di premiazione prevista tra qualche settimana.

Martedì 23 aprile il Green Film Festival toccherà anche la moda: Al We Gil Trastevere appuntamento dedicato alla moda sostenibile. Ospite d'onore la cantante Noemi e in passerella gli abiti delle maison che si sono distinte per tessuti ed idee Green. Ad accompagnare l'evento anche la musica del Roma Opera Note e proiezioni legate al Festival.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA