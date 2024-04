Ha accoltellato il marito al culmine di una lite. E' accaduto ieri in un appartamento in zona Don Bosco a Roma. In casa c'erano anche i figli della coppia di 4 e 5 anni. La donna, una cittadina dell'Ecuador di 27 anni, è stata arrestata dalla polizia ed è ai domiciliari.

Il marito, un cittadino peruviano, è stato portato in ospedale non è in pericolo di vita.



