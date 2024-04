Tre stelle dello sport a Viterbo per incontrare i bambini

Il centravanti della nazionale italiana campione del mondo di Spagna 1982, Ciccio Graziani, il fuoriclasse del volley Andrea Lucchetta e l'ex stella del tennis Adriano Panatta, erano questa mattina a Viterbo per partecipare alla prima tappa del tour itinerante 'Un campione in Famiglia'.

Un'iniziativa ideata da Cattolica, Business Unit di Generali Italia, in collaborazione con la società RG e con il patrocinio del Comune di Viterbo.

Per l'occasione piazza dei Caduti si è trasformata per una mattinata in una grande arena di sport e divertimento, per i tantissimi bambini che hanno avuto l'opportunità di incontrare e trascorrere alcune ore di gioco e spensieratezza in compagnia dei tre atleti che hanno fatto la storia dello sport azzurro.

L'edizione 2024 del tour, che ha come tema 'Lo sport come scuola di vita', è strutturato in sei tappe: dopo quella di apertura Viterbese, saranno toccate le città di Jesolo, Asti, L'Aquila, Campobasso e Brescia, con l'obiettivo di promuovere attraverso lo sport e il divertimento, socialità condivisa e uno stile di vita sano e partecipativo all'interno di ciascuna comunità.

Nella piazza era stato allestito il 'Villaggio Cattolica' dotato di due mini-campi, da calcio e da volley, una zona riservata a spettacoli di magia e truccabimbi e un'area dedicata a giochi di coordinazione motoria e psicomotricità.



