Rubava nei negozi della zona di Piazza di Spagna, denunciata

Rubava borse, occhiali e profumi nei negozi della zona di Piazza di Spagna, ma la ladra seriale, una cilena di 38 anni, con precedenti, è stata scoperta e fermata da una pattuglia della Polizia Locale.

Verso le 14 di ieri una pattuglia della Polizia Locale di Roma Capitale del I Gruppo Centro Storico è stata chiamata da alcuni esercenti della zona che si erano accorti di alcuni furti subiti, poco prima, all'interno dei propri negozi. La responsabile dei furti, individuata dai titolari delle attività commerciali grazie a delle immagini di video sorveglianza, è stata rintracciata dagli agenti in prossimità di uno dei negozi derubati e, una volta fermata, è stata trovata ancora in possesso di tutta la merce prelevata: occhiali, profumi e una borsa di noti marchi della moda.

Accompagnata nella sede del Gruppo di via della Greca, la donna è stata denunciata per furto e ricettazione, nei suoi confronti è stato richiesto anche il decreto di espulsione. La merce è stata riconsegnata ai legittimi proprietari.



