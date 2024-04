Minaccia di dare fuoco all'abitazione della ex, arrestato

Nonostante il braccialetto elettronico, nonostante i divieti: un uomo di 33 anni è stato arrestato dopo che era tornato davanti all'abitazione della ex compagna, a Sant'Elia Fiumerapido (nel sud della provincia di Frosinone) intimando alla donna di scendere in strada per parlare con lui minacciando altrimenti di dare fuoco alla casa.

Ad ordinargli di non avvicinarsi era stato il giudice del Tribunale di Cassino dopo avere ricevuto la segnalazione della Procura della Repubblica che evidenziava come i comportamenti del 33enne verso la ex fidanzata fossero ossessivi e pericolosi.

Il magistrato aveva disposto anche l'applicazione del braccialetto elettronico: è stato grazie all'allarme lanciato da quel congegno che i carabinieri di Sant'Elia Fiumerapido sono potuti intervenire nel giro di pochi minuti, bloccando l'uomo praticamente in flagranza.

Lo hanno arrestato. Accompagnato, con rito direttissimo, davanti al Tribunale di Cassino è stato sottoposto ora agli arresti domiciliari.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA