Gualtieri, 'nuovi treni metro tassello rilancio trasporti'

"Ecco come saranno i nuovi treni per le linee della Metropolitana A e B di Roma che inizieranno ad arrivare a dicembre 2024. Un bellissimo nuovo look per treni super innovativi e tecnologici che tengono conto dell'esperienza di viaggio dei passeggeri, aumentando confort e sicurezza". Lo scrive sui social il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

L'arrivo di questi primi nuovi treni, 12 destinati alla Linea B e 2 alla Linea A - aggiunge - rappresentano un ulteriore importante tassello per la strategia di rilancio del trasporto pubblico romano che abbiamo messo in campo. Avere più treni, significa maggiore frequenza e regolarità per un servizio fondamentale per i cittadini che per troppi anni è stato trascurato. Noi lo stiamo rilanciando, con grandi investimenti e un impegno senza precedenti".

"Infatti - spiega Gualtieri - dopo questo primo lotto di treni, ne arriveranno ulteriori 16, rendendo finalmente le linee A e B della metropolitana molto più efficienti, e in grado di offrire un servizio di qualità come meritano le romane e i romani e i tanti visitatori della nostra città".

"Un'altra buona notizia - dice ancora il sindaco - è che dal mese di giugno, grazie al rientro di diversi convogli dalla revisione generale, la Linea B potrà contare su 18-20 treni, permettendo ad Atac di superare i frequenti disagi che si sono verificati negli ultimi mesi. Andiamo avanti, per rendere il trasporto pubblico di Roma sempre di più all'altezza delle grandi capitali europee, com'è giusto che sia".



