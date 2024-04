Strega, nuove tappe del tour a Colleferro, Labico e Valmontone

Farà tappa per la prima volta a Colleferro, Valmontone e Labico il tour del Premio Strega 2024 (26 tappe in tutta Italia e una all'estero) con i candidati alla LXXVIII edizione.

La Fondazione Bellonci, in collaborazione con la Città Metropolitana di Roma, organizza tre eventi legati al più importante riconoscimento letterario italiano che prenderanno il via il 3 maggio al Teatro comunale Vittorio Veneto di Colleferro dove i lettori incontreranno la selezione della dozzina che si disputerà l'edizione 2024. Mentre a settembre Valmontone ospiterà il vincitore del Premio Strega di narrativa italiana e Labico, il 10 ottobre accoglierà il vincitore del Premio Strega Poesia.

Il tour, che parte il 20 aprile da Catania, "ogni anno vede impegnati su tutto il territorio nazionale gli autori partecipanti al Premio Strega nelle sue diverse declinazioni (narrativa italiana, narrativa straniera, letteratura per ragazzi, poesia) si arricchisce di nuove tappe, per far conoscere i libri e poterne discutere nelle biblioteche, nei festival, nelle scuole, nelle librerie e in tante occasioni di incontro, finalizzate alla promozione della lettura e a una sempre più coinvolgente partecipazione culturale dei cittadini.

Tra i nuovi appuntamenti di quest'anno riveste particolare rilevanza l'ospitalità offerta dai Comuni di Colleferro, Valmontone e Labico" sottolinea il presidente della Fondazione Bellonci, Giovanni Solimine.

"Una grande occasione" e "una scommessa che porta un premio così prestigioso nei territori di provincia e che avvicina i lettori e i cittadini sempre di più al tema del libro, dell'approfondimento, in uno dei momenti probabilmente più difficili del nostro Paese, della nostra storia Repubblicana, nel quale il tema culturale è centrale per affrontare le sfide di oggi e di domani" ha detto oggi alla presentazione a Roma il sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna.

La dozzina del Premio Strega 2024 è composta da: Sonia Aggio, Nella stanza dell'imperatore (Fazi), proposto da Simona Cives; Adrián N. Bravi, Adelaida (Nutrimenti), proposto da Romana Petri; Paolo Di Paolo, Romanzo senza umani (Feltrinelli), proposto da Gianni Amelio; Donatella Di Pietrantonio, L'età fragile (Einaudi), proposto da Vittorio Lingiardi; Tommaso Giartosio, Autobiogrammatica (minimum fax), proposto da Emanuele Trevi; Antonella Lattanzi, Cose che non si raccontano (Einaudi), proposto da Valeria Parrella; Valentina Mira, Dalla stessa parte mi troverai (SEM), proposto da Franco Di Mare; Melissa Panarello, Storia dei miei soldi (Bompiani), proposto da Nadia Terranova; Daniele Rielli, Il fuoco invisibile. Storia umana di un disastro naturale (Rizzoli), proposto da Antonio Pascale; Raffaella Romagnolo, Aggiustare l'universo (Mondadori), proposto da Lia Levi; Chiara Valerio, Chi dice e chi tace (Sellerio), proposto da Matteo Motolese e Dario Voltolini, Invernale (La nave di Teseo), proposto da Sandro Veronesi.

La cinquina sarà annunciata il 5 giugno al Teatro Romano di Benevento, mentre la cerimonia di premiazione, con lo spoglio in diretta dei voti, si terrà il 4 luglio nei giardini del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma.



