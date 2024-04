I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere l'incendio nella discarica abusiva divampato ieri pomeriggio in via Collatina Vecchia, alla periferia di Roma. Sono andate avanti per tutta la notte le operazioni di spegnimento di materiale di diversa natura che continua a bruciare.



