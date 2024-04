Atletica:Europei Roma;in pista anche regina 800 metri Hodgkinson

Dopo l'olandese Femke Bol, campionessa mondiale dei 400 metri ostacoli, e il fenomeno svedese del salto con l'asta Armand Duplantis, anche la regina continentale degli 800 metri Keely Hodgkinson conferma la sua presenza agli Europei di atletica leggera di Roma 2024, difendendo così il titolo continentale nella manifestazione in programma dal 7 al 12 giugno allo Stadio Olimpico e al Parco del Foro Italico.

"Nella mia carriera vorrei vincere il maggior numero di medaglie possibile e penso che se dovessi mancare a Roma perderei un'opportunità. Non voglio sprecare nessuna occasione.

Ho un titolo continentale da difendere. Roma 2024 arriva in un momento perfetto dalla stagione, ancora lontano dalle Olimpiadi, e rappresenta una buona occasione per mettermi alla prova" ha detto la 22enne 'pin up' dell'atletica in un'intervista concessa alla European Athletics.

Medaglia d'argento olimpica e mondiale, Hodgkinson ha vinto l'oro agli Europei di Monaco di Baviera 2022. La britannica, che non ha gareggiato durante la stagione invernale a causa di un infortunio, ha una gran voglia di tornare a correre in pista.

"Non ho partecipato alla stagione indoor quindi mi sento fresca per la stagione outdoor e un po' più pronta mentalmente. Voglio andare all'attacco da tutti i punti di vista. L'Italia è un Paese bellissimo, ho sempre voluto tornarci solo che non ho ancora avuto modo di partecipare ai meeting della Diamond League. Sono davvero entusiasta di gareggiare in uno stadio storico come l'Olimpico", conclude.



