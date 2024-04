Tappa viterbese per il Giro d'Italia donne imprenditrici

Grande partecipazione questa mattina per la tappa viterbese del Giro d'Italia delle donne che fanno impresa. Si tratta di un roadshow promosso da Unioncamere con il diretto coinvolgimento dei Comitati per l'imprenditoria femminile, tra cui quello della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo.

I temi affrontati durante l'incontro di oggi hanno riguardato principalmente: Incentivi, dati, opportunità di sinergie, testimonianze e casi aziendali, opportunità di sinergie e confronto costruttivo tra il mondo istituzionale e quello imprenditoriale "al femminile".

A moderare l'incontro il segretario generale della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, Francesco Monzillo, Presenti in sala: il Prefetto Gennaro Capo, il consigliere regionale Daniele Sabatini e l'assessora del Comune di Viterbo Elena Angiani, che ha sottolineato la necessità di un intervento istituzionale nella promozione dell'imprenditorialità femminile.

Un concetto ribadito anche dal presidente della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, Domenico Merlani, che ha evidenziato l'importanza della recente ricostituzione del Comitato per l'imprenditoria femminile camerale. La prossima tappa del roadshow sarà il 24 aprile alle ore 10,30 nella sede reatina della Camera di Commercio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA