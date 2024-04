Sindaco Gualtieri e 700 in fila a taglio nastro Uniqlo

Il sindaco di Roma Capitale Roberto Gualtieri e una folla in attesa dell'opening di oltre 700 clienti, hanno partecipato alla cerimonia d'inaugurazione del flagship store Uniqlo Via del Corso, secondo grande store in Italia del colosso retail dell'abbigliamento giapponese, dopo l'apertura del primo negozio in Piazza Cordusio a Milano nel 2019. Nei capi in vendita nello store, 1300 mq distribuiti su tre piani (120 i dipendenti) c'è tutta la filosofia lifewear del marchio, che realizza un guardaroba pratico per donna, uomo e bambino, utilizzando tessuti di qualità, e riuscendo a contenere i prezzi. "Siamo estremamente onorati e orgogliosi di aver aperto oggi il nostro nuovo negozio a Roma- ha detto Mark Barnatovic, coo di Uniqlo Italia -. Ogni apertura è per noi un'opportunità per ripartire da zero e capire come migliorare l'esperienza di acquisto dei clienti. La 'romanità', il modo di vivere dei romani, ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo del concept del negozio Uniqlo Via del Corso, con l'obiettivo di dar vita ad un nuovo spazio retail in grado di raccontare ai romani la nostra filosofia del lifewear". Anche la cerimonia del taglio del nastro del negozio ha dovuto seguire però le tradizione nipponica. Così lo store è stato tenuto a battesimo dalle note tradizionali di musica giapponese di sanshin e taiko drumming (tamburi giapponesi). Una performance a cui hanno assistito, oltre al sindaco Roberto Gualtieri, Taku Morikawa, ceo Uniqlo Europa, Mark Barnatovic coo Uniqlo Italia, Iwamura Kenshi, general manager Uuniqlo Via del Corso, Rosanna Nogara, store manager Uniblo Via del Corso, Carolina Venosi, imprenditrice romana e volto della campagna Today's Classic di Uniblo, di cui ha fatto parte anche il flower desig Dylan Trippe, Nicola Sajeva, asset & development management director di Prelios Sgr.



