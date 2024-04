Roma: De Rossi 'il rinnovo dimostrazione enorme di fiducia'

"Il significato è che la proprietà ha fiducia in me a prescindere dal risultato". Lo ha detto Daniele De Rossi, tecnico della Roma, parlando a Sky Sport prima del match di Europa League contro il Milan all'Olimpico.

"Ora comunque siamo concentrati solo sulla partita senza pensare a quanto letto stamattina - ha proseguito -. Però l'attestato di fiducia è importantissimo. Io e il mio staff abbiamo convinto la proprietà a darci fiducia in soli tre mesi.

E inoltre prima di questa gara importante, è una dimostrazione enorme di fiducia. Io ne sono contentissimo e onorato, però non me la sono gustata la notizia né ci sono stato troppo attento perché la mia testa è solo al Milan".



