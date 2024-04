'A spasso con Daisy' arriva a teatro con Milena Vukotic

Già premio Pulitzer e film da quattro Oscar, "A spasso con Daisy" è ora uno spettacolo teatrale, con Milena Vukotic che interpreta l'anziana Daisy in una storia capace di raccontare con umorismo un tema complesso come quello del razzismo nell'America del dopoguerra. Lo spettacolo sarà a Roma, al teatro Quirino, dal 30 Aprile al 5 maggio.

Scritta da Alfred Uhry, la storia ha avuto grande successo: ha vinto il Premio Pulitzer per la Drammaturgia nel 1988. L'anno successivo l'adattamento cinematografico con Morgan Freeman e Jessica Tandy si è poi aggiudicato quattro Oscar (miglior film, attrice protagonista, sceneggiatura non originale e trucco) e molti altri premi. Ora "A spasso con Daisy" è uno spettacolo teatrale adattato da Mario Scaletta e messo in scena da Guglielmo Ferro ed interpretato da Milena Vukotic, Salvatore Marino e Maximilian Nisi.



