Veloccia, Giubileo e Pnrr la più grande occasione in 40 anni

"L'occasione che ha oggi Roma non l'ha mai avuta negli ultimi 40 anni. Noi ora abbiamo i fondi giubilari e del Pnrr. L'idea è trovare una simbiosi tra queste due linee di finanziamento". Lo ha detto l'assessore all'Urbanistica del Comune di Roma, Maurizio Veloccia, intervenendo all'incontro "Lo sviluppo urbano della città.

Prospettive e nuove opportunità" al circolo Canottieri Roma.

"All'epoca del Giubileo del 2000 grandi interventi di rigenerazione urbana non si potevano fare perché non c'era il Pnrr - ha aggiunto - Ma la città si rilancia se al di là di questi investimenti pubblici si riesce ad attrarre investimenti privati".

L'assessore ha poi sottolineato: "Abbiamo ereditato una città cresciuta in modo caotico e disordinato soprattutto dagli anni '60 in poi. Abbiamo una carenza di infrastrutture e dobbiamo far dialogare mobilità e sviluppo urbano. Il coraggio di questa amministrazione si vede ad esempio nell'aver aperto a piazza Venezia, nel cuore della città, un cantiere che durerà 8 anni o forse dieci per unire le periferie al centro di Roma".





