Tensione alla Sapienza, due arrestati

Sono due gli arresti per i disordini alla Sapienza. Tutto è nato, si apprende dalla Questura, quando un gruppo di circa 300 manifestanti ha tentato di fare irruzione nel Rettorato dell'Università La Sapienza dove era in corso il Senato Accademico e sono stati respinti dagli agenti in servizio di ordine pubblico. I manifestanti si sono quindi mossi in corteo all'interno dell'Università. Uno degli arrestati è saltato su un'auto della polizia danneggiandola. Successivamente molti manifestanti hanno tentato di fare irruzione nel commissariato Università senza riuscirvi. Sono stati fronteggiati dagli agenti in servizio e un dirigente della Polizia di Stato è stato aggredito da un manifestante che è stato tratto in arresto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA