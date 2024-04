Spettro rincari biglietto bus Roma. Pd, appello a Regione

Da un euro e mezzo a due euro per un Bit, il biglietto integrato a tempo per gli autobus e le metro di Roma, a partire dal primo luglio. L'ipotesi è nero su bianco sul Piano economico finanziario di Cotral, l'azienda dei trasporti della Regione Lazio, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Pisana lo scorso 25 marzo. E ora da Roma l'appello del Pd (ma non solo) è alla Regione: trovi i soldi, come già è avvenuto gli scorsi anni, per scongiurare i rincari.

Specie col Giubileo all'orizzonte.

Il caso, a cui dà ampio risalto stamattina il Messaggero, è in questi termini: del consorzio Metrebus fanno parte tre soci, cioè il Comune (Atac), le Ferrovie dello Stato (Trenitalia) e appunto la Regione con Cotral. E' la Regione, stabiliscono le norme, ad avere la competenza a fissare le tariffe dei biglietti dell'autobus e dei trasporti locali. Ora, che nel documento ufficiale di una azienda regionale - quindi 'in casa' del decisore politico delle tariffe - sia prospettato, o quantomeno riportato, un aumento dei costi dei biglietti, ha fatto saltare sulla sedia parecchi in Campidoglio. A cominciare dal Pd, che già lo scorso autunno aveva denunciato i rischi legati al sottofinanziamento dei trasporti di Roma Capitale, penalizzata secondo i dem da una iniqua distribuzione dei fondi nazionali.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA