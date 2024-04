Soulé compie 21 anni, festa con i connazionali Dybala e Paredes

Due torte, una giallazzurra come i colori del Frosinone e l'altra albiceleste per ricordare la sua Argentina. Due campioni del mondo, Paulo Dybala e Leandro Paredes arrivati da Roma. E poi diversi giocatori del Frosinone, tanti amici del mondo del calcio (tra gli altri Huijsen e Pedro Rodriguez) e ovviamente l'intera famiglia. Grande festa a Frosinone per il 21/o compleanno di Matias Soulé, fantasista del club ciociaro in prestito dalla Juventus. Peccato per il rigore fallito a Napoli altrimenti la festa sarebbe stata doppia.

Nella villa con piscina e giardino alle porte di Frosinone una serata in pieno stile argentino. Nella lunga tavolata, preparata sul prato, il piatto forte è stato l'asado (carne alla griglia) di cui Soulé è molto ghiotto. Poi tanto divertimento, risate, selfie e partite a carte. Tra i compagni di squadra c'erano Barrenechea e Kaio Jorge, amici dai tempi della Juventus. Poi Lirola, Cerofolini, Lusuardi e Reinier. E' stata una anche festa molto social con stories e post molto gettonati: solo Soulé ha avuto quasi 65 mila like.

Ma il clou della serata è stata un'accesa sfida a teqball (calcio-tennistavolo) tra le coppie Soulé-Barrenechea e Dybala-Paredes. Una sorta di rivincita di Frosinone-Roma ma anche un repertorio di colpi di classe sciorinati da futuri compagni di nazionale. La festa si è conclusa con il tradizionale taglio delle torte e lo spegnimento delle candeline.



