Arriva Il Santone 2 - #lepiùbellefrasidioscio, ed è donna

"Sono una donna, sono una madre, sono una santona". E' quello che dice a un certo punto Teresa, ovvero Carlotta Natoli moglie di Enzo Baroni lo scomparso (non si sa dove) Neri Marcorè. E sì perchè c'è un nuovo protagonista a Centocelle… ed è donna! Torna con la seconda stagione la serie RaiPlay Original "Il Santone - #lepiùbellefrasidioscio", una produzione Stand By Me in collaborazione con Rai Fiction. Otto episodi da 30 minuti ciascuno disponibili in boxset da venerdì su RaiPlay, presentata nella sede Rai di Viale Mazzini.

La brillante serie comedy diretta da Laura Muscardin e ispirata al celebre personaggio creato da Federico Palmaroli e fenomeno social da 2 milioni di follower, vede diventare protagonista assoluta delle nuove puntate Carlotta Natoli nei panni di Teresa Baroni. Nel cast anche la new entry Francesco Paolantoni, accanto ai volti amati della prima stagione: Rossella Brescia, Beatrice De Mei, Chiara Bassermann, Alessandro Bertoncini, Fabrizio Giannini, Davide Devenuto, Alessandro Riceci, Guia Jelo, Daniela Terreri, Alessio Sakara, Claudio Segaluscio.

"La Santona è un po' confusa - spiega Natoli - , ammetto che nella prima stagione vedendo Marcorè con una palandrana dire due battute mentre io lavoravo di più, ho chiesto di poter invertire i ruoli. Non avevo tenuto conto che una donna deve comunque lavorare di più". Federico Palmaroli rileva: "nella seconda non c'è più Enzo Baroni ('è passato a Nove ironizza'). La verità è che così come abbiamo il primo premier donna, abbiamo anche la Santona. Partiamo da questo concetto e dalla necessità di abbattere alcuni pregiudizi. La difficoltà nella prima stagione era trasformare delle vignette in una serie tv, nella seconda c'era già un contesto ma con nuove storie". Il Santone 2 è scritta da Federico Palmaroli, Valerio Vestoso, Alessandro Bosi, Mary Stella Brugiati, Serena Tateo e Simona Ercolani - inizia a un anno dalla scomparsa del Santone: ad assumere inaspettatamente la "guida spirituale" di Centocelle e a indossare il mundu di Enzo sarà sua moglie Teresa (Natoli), rimasta sola con la figlia Novella. Donna, madre e ora Santona, Teresa dovrà lottare per affermarsi nel quartiere contro the Only Oscio (Francesco Paolantoni), uno pseudo santone di origine napoletana che si spaccia per la reincarnazione di Enzo



