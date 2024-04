100 anni del 'Luce', festa da film collettivo a Buchmesse

Più di 77.000 filmati e oltre 5 milioni di fotografie dagli inizi del Novecento ad oggi: è il patrimonio che comprende fra gli altri, documenti unici sul ventennio, sul dopoguerra e sul boom economico, fino ai nostri giorni, conservato dall'Archivio Luce, che raccoglie l'eredità dell'Istituto Luce fondato nel 1924. Un compleanno centenario che ci si appresta a festeggiare, con eventi come un film a episodi firmato fra gli altri da Susanna Nicchiarelli, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Michela Andreozzi e Sydney Sibilia; una mostra-evento che accoglie il pubblico a Cinecittà e il podcast Luce e Controluce.

"L'Archivio Luce è la biografia visiva del nostro Paese, uno strumento unico per tutti quelli che desiderano comprendere il passato per orientarsi nel presente" spiega la Presidente di Cinecittà Chiara Sbarigia, illustrando la rete di appuntamenti per il centenario, che continua ad arricchirsi. "Ci sarà anche un'iniziativa con il Luce a Francoforte per la Fiera del libro" anticipa la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni che sottolinea come l'Archivio Luce abbia "raccontato tutto il '900, c'è dentro una piccola parte di tutti noi. Fra i nostri compiti c'è tutelarlo, e per questo è centrale la digitalizzazione (sarà completata entro il 2026, ndr), per evitare di perdere un pezzo della nostra storia".

La prima iniziativa per il centenario è l'esordio del podcast "Luce e Controluce", prodotto da Chora Media per Cinecittà e appena arrivato online con la voce narrante di Andrea Zalone, che si immerge nell'Archivio per una storia personale e collettiva a metà strada tra il romanzo distopico e il pamphlet storico. Otto cortometraggi, firmati anche da Massimiliano Bruno, Francesca Mazzoleni, Rocco Papaleo, andranno a comporre il film collettivo a episodi che per ora ha come titolo provvisorio "Cento anni di Luce", sul filo conduttore della commedia italiana.

Inoltre sarà allestita e aperta al pubblico nel Teatro 18 a Cinecittà, lo studio di realtà virtuale dotato di un ledwall tra i più grandi d'Europa, una installazione evento e performance di Quayola per i 100 anni del Luce:. "Sarà uno studio delle relazioni fra passato, presente e futuro" spiega l'artista multimediale. Torneranno poi nelle sale, 15 film distribuiti da Luce Cinecittà diventati cult, da Wong Kar-wai a Lars Von Trier.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA