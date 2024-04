Fiera agricola Basso Lazio a Pontecorvo, 'record di presenze'

Record di presenze alla Fiera agricola del Basso Lazio a Pontecorvo. "C'era un vuoto da colmare e noi, evidentemente, siamo arrivati al momento giusto" commenta Enzo Molle, presidente della Associazione Fiera Agricola del Basso Lazio a chiusura della rassegna che da venerdì a domenica ha portato a Pontecorvo "migliaia di visitatori".

;Tre giorni di esposizione di mezzi, macchine, trattori, tipicità agroalimentari e bestiame, di attività, affari, contatti, compravendite, di convegni e spettacoli equestri.

L'area fieristica ha ospitato oltre 120 espositori.

"Un successo netto, inequivocabile, agevolato anche dal meteo che quest'anno ha giocato a nostro favore, regalando magnifiche giornate di sole. Il risultato più significativo - aggiunge il consigliere comunale delegato Gaetano Spiridigliozzi - è la soddisfazione degli espositori che in Fiera hanno promosso le proprie aziende, sviluppando contatti con centinaia di imprenditori arrivati da tutto il centro Italia, in particolare da Latina, la provincia che più di ogni altra determina il Pil agricolo del Lazio". Per il sindaco di Pontecorvo, Anselmo Rotondo, è stato ;"un gioco di squadra che ha portato risultati straordinari.

Regione, Camera di Commercio, Banca Popolare e Comune hanno messo in campo una sinergia istituzionale vincente".



