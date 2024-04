Addio ad Adriano Aprà, uomo di cinema e di festival

E' morto il critico cinematografico, regista, attore, direttore artistico e docente di cinema Adriano Aprà. Uomo di cinema, intellettuale, Aprà ha diretto molti festival ed eventi culturali. Era nato a Roma il 18 novembre 1940.

Ha diretto il Salso Film & TV Festival dal 1977 al 1989; dal 1990 al 1998 la Mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro, dal 1998 al 2002 la Cineteca Nazionale. Pedro Armocida, attuale direttore del festival di Pesaro e presidente dell'associazione dei festival italiani, su Facebook lo ricorda come "un grande intellettuale, un critico cinematografico militante, un grandissimo direttore di festival, un organizzatore culturale visionario e anticipatore, un regista e un interprete originale, una persona curiosa e aperta al nuovo, un instancabile catalogatore di cinema, di immagini, di inquadrature. Un produttore di senso. Un maestro".

Nella sua carriera ha diretto due lungometraggi - Olimpia agli amici (1970) e il documentario Rossellini visto da Rossellini (1992) - ed è stato interprete in film diretti da registi come Bernardo Bertolucci e Marco Ferreri.



