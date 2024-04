A La Sapienza tende contro accordi con atenei israeliani

Riparte alla Sapienza la mobilitazione degli studenti in vista del Senato accademico che si riunirà domani nell'ateneo. Gli studenti universitari di Cambiare rotta annunciano un presidio con le tende, per rilanciare la mobilitazione contro gli accordi con le università israeliane.

"Mesi di mobilitazione contro il genocidio in Palestina e la complicità del nostro paese hanno visto anche nel nostro ateneo importanti percorsi di lotta per l'interruzione dei rapporti che la nostra università e la ricerca intrattengono con l'industria bellica e le istituzioni israeliane. Le vittorie ottenute a Torino, Bari e Pisa, e la grande occupazione che alla Federico II di Napoli ha costretto il rettore ad esporsi, mostrano che il boicottaggio accademico sta colpendo nel segno", scrivono. E per questo hanno indetto per oggi alle 10,30 una conferenza stampa davanti al Rettorato in cui esporranno le ragioni della protesta. Chiedono a tutti coloro che nell'ateneo si sono esposti in questi mesi per la rottura degli accordi con Israele a raggiungere il presidio di piazzale Aldo Moro, nella città universitaria.



