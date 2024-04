Prove d'estate sul litorale romano, tanti in spiaggia

Ombrelloni, lettini, teli da mare.

Primi tuffi e tintarelle. È la fotografia più estiva che primaverile oggi sul litorale romano dove la temperatura vicina ai 25 gradi ha richiamato tante presenze tra Ostia, Fregene e Fiumicino, sulle spiagge e sui lungomare. Una prova generale in vista dell'avvio ufficiale della stagione balneare che dovrebbe prendere il via tra un paio di settimane.

Da giorni stabilimenti balneari e chioschi si stanno preparando con gli ultimi ritocchi all'accoglienza, in particolare per il ponte tra il 25 aprile ed il maggio, senza però dimenticare le problematiche legate all'erosione, in particolare ad Ostia e Fregene sud. Nel frattempo, è stata completata la prima vagliatura sulle spiagge libere della costa di Fiumicino.



