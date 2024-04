Metaverso e digitale, le accademie di moda segnano il futuro

Metaverso e digitale, nuove tecnologie e ricerca su materiali sostenibili, sono questi i temi che hanno dato vita ai workshop degli studenti di 11 accademie di moda italiane, chiamate a raccolta dalla Camera di Commercio di Roma (Cciaa) nelle sale della sua sede, il Tempio di Vibia Sabina e di Adriano, per una due giorni, 13 e 14 aprile. L'evento punta a rilanciare l'immagine di Roma come luogo di studio e di ricerca nel settore moda. Nella prima edizione di "Romantica", sono previsti anche numerosi talk sui temi prescelti che coinvolgono alcuni addetti ai lavori.

"Sostenibilità, innovazione e sostegno ai giovani sono i valori - afferma il presidente della Cciaa Lorenzo Tagliavanti - su cui la nostra istituzione ha sempre puntato per garantire il sostegno ai brand del nostro territorio e dell'intero Paese. In questi anni, come Camera di Commercio di Roma, abbiamo sempre garantito un impegno, investendo numerose risorse su tutte le iniziative sulla moda, concentrando la nostra attenzione sui giovani talenti. Il nostro impegno sulla moda resta immutato, solido e costante, e questa prima edizione di Romantica ne è la continuatio operis". Per i talk, sul tema "Le aziende tra nuove tecnologie, memoria e sostenibilità", Stefano Micelli, membro dell'advisory board Unicredit, parla con Simone Salomoni, Vitruvio Virtual Lab Bologna e Viktoriia Shiriaeva, Dedagroup spa Trento. Clara Tosi Pamphili, curatrice di "Romantica" è in conversazione con l'artista Gianluca Traina, con il designer Leonardo Cruciano e con Roberto Cappaticcio del progetto VesteMMundi. Maria Luisa Frisa incontra la storica dell'arte Tiziana Amicuzi e il game designer Fabio Viola. Infine, Alessio de Navasques è in conversazione con la fondatrice di Asvoff, Diane Pernet e con il direttore creativo di Red-Eye, Gloria Maria Cappelletti. Le 11 accademie sono: l'Accademia Costume & Moda, Accademia del Lusso, Accademia di Belle Arti di Frosinone, Accademia di Belle Arti Roma, Accademia Italiana, Accademia Koefia, Ied-Istituto Europeo di Design, Istituto di Moda Burgo, Mam- Maiani Accademia Moda, Naba, Nuova Accademia di Belle Arti e Rufa - Rome University of Fine Arts.



