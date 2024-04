Sedie e bici abbandonate, blitz antidegrado a Fontana Trevi

Operazione antidegrado della polizia locale del I Gruppo Centro storico nella zona di Fontana di Trevi, al centro di Roma.

Rimosse sedie metalliche fissate a pali, transenne, catene, biciclette in stato di abbandono e duecento "lucchetti dell'amore" che erano stati fissati agli ornamenti in ferro battuto della Madonnella votiva in Piazza di Trevi.

Al termine delle attività, i rifiuti e il materiale rimosso è stato conferito per lo smaltimento con i mezzi dell'Ama.



