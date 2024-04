Festa della Resistenza al via dal 23 al 25 aprile a Roma

Dal 23 al 25 aprile si terrà, per il secondo anno consecutivo, la Festa della Resistenza, durante la quale Roma Capitale celebra una pagina fondamentale della storia nazionale: la lotta per la liberazione dell'Italia dal nazifascismo.

Tre giorni di eventi, con circa 80 appuntamenti tra lezioni, incontri, spettacoli, concerti, proiezioni e mostre, per ricordare e condividere i valori della Resistenza italiana nei luoghi della città in cui i partigiani hanno combattuto ottant'anni fa.

L'evento vedrà alternarsi - in vari spazi del V e VII Municipio - gli interventi di storici, studiosi, giornalisti, artisti che racconteranno al pubblico uno dei momenti più alti della storia d'Italia, tappa fondamentale della storia cittadina, nazionale ed europea. Tra gli ospiti anche Corrado Augias, Alessandro Barbero, Ezio Mauro e Benedetta Tobagi.

Le iniziative della Festa della Resistenza di Roma 2024 - promossa e sostenuta dall'Assessorato alla Cultura di Roma Capitale, con la collaborazione di diverse realtà - sono a ingresso libero e gratuito. L'evento è stato ideato insieme con gli studiosi Davide Conti e Michela Ponzani e grazie a un confronto con le principali associazioni impegnate quotidianamente nella Capitale per la memoria della Resistenza e dell'antifascismo.



