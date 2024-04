Domani a Roma sit in contro riforma Codice della strada

Si in domani, sabato 13 aprile alle ore 11,30 davanti al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contro la nuova Riforma del Codice della Strada in via Nomentana, 2 (Piazzale di Porta Pia).

Partecipano all'evento l'on. Giulia Pastorella, Il consigliere regionale e promotore della proposta di legge Lazio Strade Sicure, Alessio D'Amato, la consigliera di Roma Capitale, Flavia De Gregorio, Sergio Toscano dell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada, e il gruppo Metrovia - l'idea che muove Roma. "Domani al sit-in organizzato da Azione Under30 davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, contro quello che è stato ribattezzato il nuovo ‘Codice della Strage’, chiediamo che il ministro Salvini ascolti le richieste dei familiari delle vittime e degli utenti della strada e risponda adeguatamente alle loro richieste. La sicurezza stradale è un valore da difendere, e non si può affrontare con la demagogia, tutti ricordiamo gli spot sulla sicurezza stradale dove nessuno indossava le cinture. E con questa riforma, purtroppo, l’Italia si allontanerebbe molto dall’obiettivo europeo di arrivare a zero morti sulle strade entro il 2050. Bisogna ascoltare le parole del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che parla di prevenzione ed educazione stradale. E su questo tema il nuovo Codice della Strada è troppo debole”, dicono Giulia Pastorella, e il promotore della proposta di legge LazioStradeSicure - responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA