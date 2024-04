Autotreno si ribalta, chiusa la Provinciale Leuciana

Un autotreno che stava trasportando un container si è ribaltato finendo di traverso sulla Via Leuciana, la strada Provinciale che collega il casello autostradale di Pontecorvo - Castrocielo con la Via Casilina, in territorio di Castrocielo (Frosinone). Il traffico in questo momento è bloccato e la circolazione è stata deviata sulla viabilità rurale.

Sul posto stanno operando i carabinieri della Compagnia di Pontecorvo con i Vigili del Fuoco di Cassino. Il conducente, un 63enne di Napoli, è stato trasferito dal personale sanitario del 118 al Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino con lesioni ortopediche: la sua vita non è in pericolo.



