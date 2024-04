Autista bus Atac salva ragazzino dai bulli a Roma

Un ragazzino inseguito dai bulli è stato protetto e salvato da un autista dell'Atac che ha chiuso le porte della vettura e chiamato il 112. E' accaduto ieri sera a Roma quando Valerio, il giovane conducente di una vettura della linea 435 ferma al capolinea di Porta di Roma, ha notato un ragazzino di circa 12 anni, inseguito da un branco di coetanei, trovare riparo all'interno del bus.

L'autista, quando ha visto arrivare dietro al dodicenne un gruppo di ragazzini inferociti, ha chiuso le porte del mezzo. Ma i bulli non si sono arresi: volevano impedire che l'autobus ripartisse. Uno di loro ha schiacciato il pulsante d'emergenza, posto all'esterno della vettura e ha fatto riaprire la porta anteriore. La vittima è apparsa disperata.

Valerio allora si è alzato dal posto guida e si piazzato davanti all'ingresso, facendo capire che da lì nessuno sarebbe passato. Ai componenti della banda - il più grande avrà avuto al massimo 14 anni -, non è restato che inveire con parolacce dall'esterno della vettura, per poi dileguarsi, dopo aver visto il conducente prendere il telefono per contattare il 112.

L'autista e il ragazzo hanno atteso l'arrivo delle forze dell'ordine e dei genitori del minore all'interno dell'autobus Atac. "Grazie Valerio, sei stato un grande!", afferma la direzione dell'Atac, complimentandosi per il gesto con il dipendente.



