L'Unitus compie 45 anni con un francobollo e 100 iniziative

Un annullo filatelico speciale, una torta di compleanno e decine di iniziative. L'Università della Tuscia compie i suoi primi 45 anni e celebra oggi il suo compleanno con una giornata di festeggiamenti che corona un denso programma di eventi avviati già da diversi mesi e che proseguiranno nel corso dell'anno e la presentazione di un progetto speciale. "CREDI in Gradi", presentato questa mattina è un complesso lavoro di recupero, conservazione e valorizzazione finalizzato a promuovere il patrimonio materiale e immateriale del complesso monumentale di Santa Maria in Gradi a Viterbo, eretto nel XIII secolo, e sede dell'ateneo. Grazie al cofinanziamento del ministero della Cultura, sono stati realizzati sistemi di realtà aumentata per la fruizione del sito, digitalizzate circa 370 opere che datano dalla prima metà del '500 al pieno '800 e installati sistemi di gamification e voicemap. Inoltre, attraverso la ristrutturazione di alcune aree dismesse, è stato realizzato l'archivio generale di Ateneo e un Laboratorio di archivistica e digitalizzazione. In questa università infatti, è nato il primo corso di laurea di conservazione dei beni culturali. Da allora l'ateneo è cresciuto ed oggi conta 6 dipartimenti, 3 poli didattici, 50 corsi di Laurea di cui 8 internazionali, 8 scuole di dottorato e più di 8500 studentesse e studenti e 200 dottorande e dottorandi.

Numeri che sono in aumento. "Il progetto - ha affermato il rettore Stefano Ubertini - metterà a disposizione della comunità un prezioso patrimonio storico-artistico, che andrà ad arricchire il già vasto patrimonio monumentale della città, contribuendo all'aumento dell'attrazione turistica di tutto il territorio e confermando il legame tra l'Università ed il suo contesto naturale".

Nel pomeriggio visite guidate alla scoperta dei tesori del complesso e infine brindisi con torta ed intrattenimento musicale. Gli eventi speciali avviati all'inizio del 2024 dentro e fuori l'università e che coinvolgono l'intero territorio, proseguiranno per tutto l'anno. Sul sito di Unitus, tutti gli appuntamenti.



