Frosinone: anche Gelli e Harroui sono disponibili per Napoli

Squadra al completo o quasi per la difficile trasferta di Napoli. Il Frosinone ha recuperato anche i centrocampisti Gelli ed Harroui pronti a tornare in campo al 'Maradona' per la sfida di domenica alle 12.30. Il tecnico Eusebio Di Francesco tira un sospiro di sollievo: avrà ampia scelta in tutti i reparti per cercare di bissare l'impresa in Coppa Italia quando i ciociari vinsero 4-0 a Napoli, unica vittoria stagionale fuori casa.

In particolare, Gelli e Harroui rappresentano 2 recuperi importanti per il Frosinone in vista della volata-salvezza. Si tratta di giocatori duttili in grado di garantire qualità e dinamismo. Ideali per il nuovo modulo (3-4-2-1) che sta accompagnando la squadra di Di Francesco nelle ultime settimane.

Harroui tra l'altro ha segnato 2 reti al Napoli: all'andata ed in Coppa Italia.

Di Francesco dovrebbe confermare l'assetto reduce da 2 pareggi di fila in casa del Genoa e contro il Bologna. A destra della difesa a 3 potrebbe rientrare dal 1' Lirola ormai ristabilitosi dopo gli ultimi acciacchi. Stesso discorso a centrocampo con Brescianini pronto a rilevare uno tra Reinier e Mazzitelli.

Nessun dubbio in attacco dove Soulé e Cheddira (in prestito proprio dal Napoli) sono ormai titolari inamovibili. Restano ai box Monterisi, Oyono e Kalaj. Al di là del modulo e degli interpreti, il Frosinone scenderà a Napoli con forti motivazioni per conquistare punti-salvezza vitali pur consapevole delle difficoltà del match.

"Sentiamo una grande responsabilità nei confronti della città e dei tifosi, abbiamo anche un ruolo sociale - ha detto Di Francesco, ospite della Festa della Polizia - E per questo a fine stagione vogliamo regalare un sorriso".



