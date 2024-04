Europa League: Pioli, De Rossi mi è sempre piaciuto

"De Rossi mi è sempre piaciuto come giocatore, mi sembrava un giocatore dritto, una persona retta: abbiamo avuto anche dei diverbi, quando allenavo il Chievo. Ma mi piace come parla e come si comporta: da allenatore ha appena cominciato, ma si vede che ha le idee chiare e la disponibilità dei suoi giocatori. Credo possa fare un'ottima carriera". Sono le parole dell'allenatore del Milan, Stefano Pioli, per commentare la sconfitta per 0-1 rimediata contro la Roma, nei quarti di finale di Europa League. Pioli svia sui fischi all'indirizzo di Leao, al momento della sostituzione. "Erano dei tifosi della Roma, no?".



