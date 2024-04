Parte da piazza del Campidoglio il progetto Roma 5G

Partiti i lavori per la realizzazione del progetto Roma5G, grazie all'attivazione della prima area Wi-Fi pubblica in Piazza del Campidoglio. All'inaugurazione erano presenti il sindaco Roberto Gualtieri e il Ceo di Boldyn Networks Antonino Ruggiero. Lo rende noto il Campidoglio.

Nella piazza sono stati installati 4 Access Point, 2 su Palazzo Nuovo e 2 su Palazzo dei Conservatori, spiega la nota, capaci di garantire la copertura su tutta l'area. Gli Access Point sono serviti da nuova fibra stesa in entrambi i palazzi per consentire prestazioni elevate a servizio di tutto il Campidoglio; di ultima generazione e di dimensioni ridotte, assicurano il minor impatto visivo e risultano quasi invisibili.

Prevista l'installazione di nuove videocamere connesse in 5G che consentiranno una 'ri-modernizzazione' anche in termini di impatto visivo, sostituendo le installazioni precedenti.

Il progetto Roma5G contempla lo sviluppo di un'infrastruttura abilitante tecnologicamente avanzata che porterà il wi-fi gratuito in 100 piazze della città, le prime 65 entro il Giubileo a partire nei prossimi giorni da piazzale della Stazione Tiburtina, e in 83 stazioni della metropolitana.

Saranno progressivamente installati 1000 hot-spot wi-fi, 2mila Small Cell 5G a disposizione degli operatori mobili e oltre 2500 sensori e moduli IoT per lo sviluppo di soluzioni Smart City. Infine, 2mila telecamere 5G ad alta definizione garantiranno una migliore sicurezza ai cittadini.

"Inauguriamo la prima delle 100 piazze che avranno la copertura wi-fi gratuita, un passaggio iniziale che fa parte del progetto che doterà la Capitale di una infrastruttura digitale di ultima generazione", ha detto Gualtieri.

"Abbiamo messo la prima pietra di un progetto ambizioso, fra i più importanti che stiamo realizzando in altre città nel mondo come, ad esempio, Londra e New York", ha detto il Ceo di Boldyn Networks Antonino Ruggiero.



