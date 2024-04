Omicidio Willy, Belleggia portato in carcere a Velletri

I carabinieri della stazione di Artena hanno portato in carcere Francesco Belleggia, che si trovava ai domiciliari, in esecuzione all'ordinanza emessa oggi dalla Procura Generale della Corte di Appello di Roma. L'uomo, dopo le formalità di rito, è stato associato al carcere di Velletri.

Il provvedimento scaturisce dalla sentenza della Corte di Cassazione di ieri che ha annullato la sentenza della Corte di Assise d'Appello limitatamente alla concessione delle attenuanti generiche concesse ai fratelli Bianchi con rinvio ad altra sezione della stessa Corte per un nuovo giudizio relativo all'omicidio di Willy Monteiro Duarte, avvenuto il 6 settembre 2020.

Per quell'omicidio Belleggia era stato arrestato in concorso con i fratelli Marco e Gabriele Bianchi e Mario Pincarelli, attualmente detenuti in carcere, e condannato a 23 anni. Pena diventata definitiva dopo il pronunciamento della Cassazione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA